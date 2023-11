L’Union des cultivateurs franco-ontariens exprime son inquiétude face à la fermeture de la fromagerie Thornloe par Gay Lea Foods

Communiqué Thornloe

Pour diffusion immédiate

La fromagerie Thornloe, avec ses décennies d’histoire, a été un acteur essentiel du secteur laitier de la province. Sa fermeture suscite des préoccupations quant à l’impact économique sur la communauté locale, ainsi que sur les producteurs laitiers qui fournissent du lait à cette fromagerie depuis des années.

L’UCFO reconnaît les défis économiques auxquels sont confrontées les entreprises agroalimentaires, mais souligne l’importance de maintenir un équilibre entre les impératifs financiers et la préservation du tissu économique et social des communautés rurales.

L’organisation appelle Gay Lea Foods à explorer toutes les options possibles pour sauvegarder l’emploi local et préserver l’héritage agricole de la région. L’UCFO est prête à collaborer avec toutes les parties prenantes pour trouver des solutions qui bénéficieront à la fois à l’industrie laitière et à la communauté, tout en veillant à assurer la sécurité et la salubrité alimentaire pour le public et les employés, dans un esprit de partenariat et d’engagement envers l’excellence.

L’UCFO souhaite également souligner l’engagement et la passion des producteurs laitiers locaux, qui jouent un rôle essentiel dans la fourniture de matières premières de haute qualité pour les entreprises agroalimentaires de la province et qui méritent d’être soutenus et reconnus pour leur contribution à la région.

La décision de Gay Lea Foods de mettre fin aux activités de cette fromagerie, qui a su incarner une partie de la richesse de notre terroir, est un coup dur pour les producteurs laitiers et pour tous ceux et celles qui ont tissé des liens avec cette institution locale.

La communauté agricole franco-ontarienne est sous le choc après l’annonce récente de la fermeture imminente de la fromagerie Thornloe, pilier emblématique de l’industrie laitière dans le nord de l’Ontario.

L’UCFO souhaite fermement que des solutions alternatives puissent émerger afin de soutenir la vitalité économique et culturelle de la région et sauver la fromagerie de Thornloe.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Roxanne Lormand

Directrice générale, Union des cultivateurs franco-ontariens

[email protected]