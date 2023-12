Lorsque planification testamentaire et successorale rime avec convivialité

Selon Julie Fitzbay, directrice, stratégies et transfert d’entreprises à FAC, c’est une étape qui est souvent très émouvante et stressante. « Au niveau agricole, il y a souvent un sentiment d’appartenance très fort », commente-t-elle. « C’est souvent une terre que l’on va transmettre de génération en génération. Ce sont des personnes qui travaillent au-dessus de 365 jours par année […] »

« Nous accompagnons les familles et les producteurs dans leur processus de transfert », poursuit Julie Fitzbay. « Nous avons constaté qu’un élément qui revenait souvent était la planification testamentaire et successorale. C’est pour cette raison que nous avons décidé de développer un outil pour les aider dans le processus afin d’y voir un peu plus clair et de mieux les orienter. »

Cet outil est simple, gratuit et disponible pour toute la clientèle agricole. Selon le communiqué de presse de la FAC, ce nouvel outil permettra des discussions auprès des familles des agriculteurs et agricultrices sur les différents types de services tels que juridiques, économiques et patrimoniaux. « Nous savons que c’est un sujet qui peut être assez intimidant, car il y a souvent des termes techniques, etc. », affirme Julie Fitzbay. « La première étape est de remplir un questionnaire en ligne qui prend environ une dizaine de minutes à l’adresse: willingwisdom.com/FaC/. Les questions sont très conviviales et le tout reste à 100% confidentiel. La seule chose que nous demandons est une adresse courriel afin de recevoir le rapport qui affichera une cote globale sur 100 afin de présenter leur niveau de préparation pour la planification testamentaire et successorale. Cette cote sera ensuite divisée en six grandes catégories qui constituent les étapes à suivre, les recommandations et les renseignements pour bien amorcer le processus de planification. J’inviterais les gens à être le plus honnêtes possible dans leurs réponses afin d’obtenir les meilleurs résultats escomptés.»

Une planification testamentaire et successorale n’a pas besoin d’être d’une grande complexité. Bien qu’il s’agit d’une procédure d’une grande importance, il est possible de la simplifier et de rendre cette étape plus agréable à tous.

