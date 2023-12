Savez-vous qu’en 2022, l’ouragan Fiona a été l’une des tempêtes les plus coûteuses dans l’histoire du Canada avec des dommages qui se sont élevés à plus de 660 millions de dollars ? Endommageant et détruisant sur son passage l’agriculture dans tout le Canada atlantique. Confronté à des bouleversements climatiques de plus en plus présents, le gouvernement doit collaborer étroitement avec les agriculteurs pour innover afin de continuer à nourrir la population et à protéger l’environnement.