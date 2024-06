Ah! Les fraises et les framboises…

Depuis 29 ans, Jacques et Gail Duquette sont dans les champs de la Fraisière Duquette Strawberries à Clarence-Creek, beau temps, mauvais temps. Plus souvent mauvais temps qu’autrement, d’ailleurs.

Petites fraises, gros pépins

« Au cours des sept ou huit dernières années, la météo a été très difficile », explique Jacques. « Il n’y a pas eu beaucoup de neige cet hiver et il y a eu beaucoup de pluie ce printemps, ce ne sont pas de bonnes conditions. C’est très décourageant. Vient un point ou les résultats ne sont pas au rendez-vous et comme producteur, on se demande pourquoi on continue! »

Après 32 ans à l’emploi du gouvernement de l’Ontario, Jacques a pris sa retraite il y a cinq ans. « Avant, je travaillais dans les champs les fins de semaine et les soirées. Juste avoir la fraisière aurait été trop risqué financièrement. »

Gail travaillait aussi pour le gouvernement, consacrant son temps libre à la fraisière. « On passe nos vacances ici, avoir une ferme exige beaucoup de sacrifices », souligne l’agricultrice. « Pour nos loisirs, on n’a pas le temps ni d’argent. C’est la passion qui garde la flamme allumée. » En 2000, la fraisière avait remporté le Prix de l’Entreprise coup de cœur à Prescott Russell.

Relève: mauvaise récolte

On dit qu’au chapitre de la famille, le fruit ne tombe pas loin de l’arbre. Or, il semble que les enfants du couple Duquette font mentir l’adage.

« Nous avons deux garçons qui ne sont pas intéressés à prendre la relève, probablement parce qu’ils ont vu tous les sacrifices que nous avons dû faire depuis leur jeune âge pour faire survivre l’entreprise; beaucoup de travail pour trois semaines de paie par année », croit Jacques.

Pourtant, ce fier papa estime que de voir le fruit de son travail est gratifiant, d’autant que 99% de sa clientèle est fort agréable. Peut-il alors espérer recruter des jeunes travailleurs de la région?

« La main-d’œuvre locale est un problème », dit-il. « Comme nous sommes des petits producteurs, nous n’avons pas d’aide extérieure. Aujourd’hui, demander à des jeunes de 14-15 ans de faire un travail physique quand ils n’ont jamais travaillé dans la chaleur, c’est moins drôle. »