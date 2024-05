Ferme: savez-vous où sont vos enfants?

Photo: Courtoisie

Pendant que Shana et un employé font la traite, elle entend crier. Son instinct maternel l’a fait se précipiter immédiatement vers ses fils, mais il est trop tard. Devant elle, Flavien hurle de douleur, le bras gauche arraché par un des ventilateurs.

Tragédie

« Les appareils étaient dotés d’un grillage à l’avant, c’était réellement un malheureux accident », dit aujourd’hui la maman. L’enfant est rapidement transféré de l’Hôpital de Hawkesbury à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Une tentative de greffe échoue; Flavien doit finalement se faire amputer l’avant-bras.

Aujourd’hui, l’adolescent est âgé de 16 ans et il mène une vie normale. Mais pour sa mère, le souvenir de la tragédie restera à jamais gravé dans sa mémoire. « La première chose qui m’est venue en tête, c’est que je n’étais pas un bon parent. En le gardant avec moi dans l’étable, j’ai pris une décision qui semblait la meilleure pour la sécurité des enfants. » Elle peut aujourd’hui témoigner qu’un accident, c’est si vite arrivé…

Sécurité: une première canadienne

Du 13 au 19 mai 2024, l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) célèbre pour la toute première fois la Semaine Agrisécurité pour les enfants, présentée par BASF. Une semaine dédiée aux familles agricoles ainsi qu’à la sécurité des enfants sur les fermes.

Entre 2011 et 2020, le taux de mortalité dans le milieu de l’agriculture a diminué d’environ 1.4% chaque année, selon l’ACSA. Néanmoins, 624 personnes ont perdu la vie durant cette période, dont 26 étant des enfants âgés d’entre un et quatre ans.

Selon l’ACSA, le but est de « bâtir l’avenir de l’agriculture en assurant la sécurité, la santé et le bonheur des enfants ». Pour ce faire, l’association encourage les gens à consulter des ressources sur la sécurité agricole, se renseigner sur les dangers et les risques, et partager des conseils. Le mot clic #KeepFarmKidsSafe a également été créé pour souligner cet événement.

Comment célébrer?

Histoire de donner le ton, l’ASCA offre un forum virtuel gratuit (en anglais) intitulé Experiences of farm mothers: Safety, Work and Children on the Farm. Ce forum se tiendra le 15 mai, de 12h à 13h.

Plusieurs ressources pour la sécurité des enfants se retrouvent également sur le site web de l’ACSA. Un document de « causerie sécurité » est disponible pour téléchargement, ainsi qu’une feuille à colorier représentant la machinerie agricole. Elle vise à divertir les enfants et entamer une discussion importante avec eux.