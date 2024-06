St-Albert fête ses 150 ans!

Photo : Sandra Clément

À St-Albert et dans les environs, on retouve de nombreuses fermes laitières qui fournissent l’or blanc à la fameuse Fromagerie St-Albert, qui fait travailler de nombreuses familles de père en fils et de mère en fille. Dévastée par un incendie il y a une dizaine d’années, la fromagerie est reconstruite et reste un acteur économique de premier rang dans la communauté.