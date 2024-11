Un voyage de 500 ans dans le temps

En plus d’avoir une programmation remplie d’activités intéressantes, le site comprend 33 petites maisonnettes, où des artistes et des artisans attendent les visiteurs. « Les artisans offrent des produits et services qu’il y avait à cette époque, comme un cordonnier, du fer forgé, des objets en bois et de la couture », explique Réjeanne Massie, organisatrice du Village Noël. « Les visiteurs peuvent acheter sur place ou commander les produits des vendeurs. »

De tout pour tous

Des personnages historiques, tels qu’une duchesse, un duc, un officier de l’armée française et deux filles du roi, seront aussi présents pour interagir avec les gens lors de leur visite. Pour les enfants, plusieurs activités d’époque sont aussi disponibles sur place, comme des jeux de quilles en bois, du hockey et de la marelle.

« Cette année, nous avons aussi fait le bateau du chevalier de Troyes avec des balles de foin, puisqu’il est venu dans notre région à l’époque », indique madame Massie.

Le village est organisé par le centre culturel ARTEM et leur but est de faire la promotion des arts, des artistes et de la francophonie au Temiskaming. « Chaque année, le Village Noël reçoit environ 10 000 visiteurs. Les écoles de la région ont également été invitées et près de 1500 élèves du primaire et du secondaire sont attendus sur le site », ajoute l’organisatrice.