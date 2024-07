Fromagerie Thornloe: « Lettre d’entente » avec un acheteur

Une lettre d’intention est un accord de principe non contraignant qui offre à Triple « A » Cheese la possibilité d’obtenir un financement pour construire une nouvelle usine de fabrication de fromage à proximité de l’emplacement actuel. Les conditions de vente proposées verraient Triple « A » Cheese acquérir tous les actifs de Thornloe Cheese, y compris l’usine, la marque, les recettes de fromage et le quota d’approvisionnement de l’usine.

Les détails de l’accord financier ne seront pas dévoilés, au-delà du fait d’avoir offert à l’acheteur un « prix avantageux et un plan de paiements différés ».

Un nouveau concept

Le nouveau concept de Thornloe Cheese comprendra probablement une installation de fabrication de fromage plus grande, avec une plus grande capacité de réception de lait, sur une propriété locale plus appropriée, desservie par l’approvisionnement en eau municipale et le traitement des eaux usées.

L’acquéreur compte également en faire une destination touristique et locale au nouvel emplacement, avec un magasin de produits frais, un café ou un restaurant de charcuterie, des salles de fête, ainsi qu’un patio et un espace extérieur animés. L’emplacement existant de Thornloe Cheese serait converti en installation de stockage frigorifique.

Doubler la main d’œuvre

Triple « A » Cheese envisage que ses nouvelles opérations emploieraient à terme plus de 100 personnes (le double du nombre d’employés de Thornloe Cheese auparavant), tout en fournissant une installation permanente pour transformer le lait des producteurs laitiers locaux.

« Chez Triple « A » Cheese, nous sommes tous enthousiasmés par la perspective de transformer cette marque locale bien-aimée en une destination qui dessert la communauté et attire le tourisme dans le Nord de l’Ontario », a déclaré Stefano Camaiani, président et chef de la direction de Triple « A » Cheese. « Nous devons toutefois souligner qu’il s’agit d’un projet ambitieux et qu’il n’existe pas de raccourcis. Une nouvelle installation est nécessaire et s’accompagne d’importants besoins de financement. Il reste beaucoup de travail à faire. »