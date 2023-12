LALRISE® START SC: les rhizobactéries alliées du sol

Grâce à LALRISE® START SC, il sera possible de solubiliser jusqu’à 50% de phosphore dans les sols permettant un meilleur rendement et une plus grande résistance aux cultures. « C’est une bactérie qui va se développer autour du système racinaire et qui va se nourrir des liquides végétaux (enzymes) en solubilisant le phosphore à proximité de cette zone afin de faciliter la croissance », explique Nicolas Watters, agronome en soutien technique à Lallemand Plant Care à Montréal. « C’est donc plus rapide à se développer […] Cette rhizobactérie est une famille de bactéries dites rhizosphériques qui se retrouvent au niveau du sol en grande quantité à proximité des racines puisqu’elles se nourrissent de tout ce que les racines produisent. »

« Il n’y a aucune contre-indication », continue Nicolas Watters. « Les risques sont pratiquement inexistants. Ce sont des bactéries complètement naturelles qui sont sans danger pour l’environnement.»

La formulation liquide et concentrée du produit permet une grande versatilité. « Il est possible de l’utiliser en traitement de semence industrielle et à la ferme en application dans les sillons de plantations ou directement dans les semis », commente Denis Beaudet, chef de produit à Lallemand Plant Care. « C’est un inoculant de haute qualité qui est majoritairement utilisé en grandes cultures telles que les céréales de printemps, le maïs, les légumineuses, etc. D’autres versions de l’inoculant se fait aussi sous forme de granules pour d’autres types de culture.»

En 2006, l’entreprise privée Lallemand Plant Care., située à Montréal, a décidé de faire l’acquisition de la compagnie européenne Itech spécialisée dans les bactéries agricoles. « Depuis près d’un siècle, l’entreprise Lallemand se spécialise dans les bactéries telles que les levures pour le pain, le vin ainsi que les bactéries pour le fromage, etc.», poursuit Nicolas Watters. « C’est une technologie super intéressante puisqu’elle nous a permis de démarrer notre aventure dans le Plant Care. Nous avons modifié et retravaillé la formulation de cette bactérie afin de créer notre nouveau inoculant liquide; LALRISE® START SC qui été mis sur pied cette année. »

« Bien que ça soit relativement nouveau au Canada, ça se passe assez bien en termes de développement », reprend Nicolas Watters.« Je crois que cette technologie tombe à point. Nous recevons énormément de questions des entreprises qui s’intéressent de plus en plus à ce produit qui est très performant. Pour s’en procurer, il suffit de se rendre à des centres de distributions. »

Performant et formulé à l’aide d’ingrédients de qualité supérieure et naturelle, LALRISE® START SC est assurément le produit novateur qui permettra d’améliorer considérablement les rendements agricoles.

IJL – Réseau.Presse – Agricom