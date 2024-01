Ces employés qui sont invisibles!

Un bon employé est celui qui excelle dans son travail et qui apporte une contribution significative à l’entreprise. Chez nous, à la ferme, nous avons la chance d’avoir un employé qui est plutôt de la famille, un ami, depuis le temps qu’il travaille pour nous. Depuis plus de 20 ans, de temps partiel à temps plein. Lui aussi, il est tombé en amour avec l’agriculture. Un garçon du village qui a trouvé sa passion, l’agriculture.

À tous les jours, ce bras droit de l’entreprise agricole est ponctuel et fiable. Ponctuel à son emploi, respectueux avec les horaires de travail qui souvent engagent de faire de longues heures, rentre à la ‘shop’ pour son café. Motivé et prêt à donner le meilleur de lui-même pour la journée!

L’assistant agricole, un bon employé de ferme, y’en mouille pas ! Un assistant dont on ne pourrait pas se passer et qui est dans l’ombre, tellement occupé à s’acharner à son travail.

Il a vu mes trois filles faire leurs premiers pas, jusqu’à les voir partir avec un tracteur aux champs pour la première fois. Fiable, les filles savent qu’elles peuvent toujours compter sur lui pour les assister au travail et accomplir des tâches de manière cohérente. Et pour nous, propriétaires, de savoir que nous pouvons y faire confiance apporte beaucoup de facilité. Et une tranquillité lorsque nous prenons du temps à l’extérieur de la ferme. Avoir une personne de confiance qui garde le fort donne une tranquillité d’esprit. Des hauts et des bas, il a vraiment tout traversé avec nous.

Ces années d’expérience lui ont apporté une force d’adaptation au changement et aux nouvelles situations. Comme se familiariser avec de nouveaux outils, la nouvelle machinerie et la technologie. La patience et le courage de toujours aller de l’avant, ‘no matter what’. S’adapter à l’évolution des besoins de l’entreprise est autant important pour lui que pour nous, les propriétaires de l’entreprise.

Il fait partie du décor, tellement qu’il en est transparent! Il y a eu tellement de situations où on le remercie de nous avoir aider à nous démerder! Il vient toujours à bout de nous aider. Cigarette à la main, il nous salue avec un p’tit sourire en coin et poursuit son chemin. Et lui aussi, ça lui arrive de se gratter la tête lorsque survient des ‘bad luck’.

Il est essentiel de prendre le temps de montrer à quel point nous apprécions nos employés. Jeune, un homme d’affaires m’a dit : il est important de bien traiter nos employés comme on aimerait être traités. On n’a que du bon à n’en retirer quand il ou elle se sent apprécié. Reconnaître leur travail acharné, leur dévouement et leur expertise peut avoir un impact positif considérable sur leur moral et leur motivation.

J’aimerais souhaiter un bon temps des fêtes à tous ces employés, sachez vous reconnaitre et sachez que votre travail fait partie des réussites des entreprises pour lesquelles vous travaillez.