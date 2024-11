Dernier marathon de récoltes

Dernier jour! Le blé a été récolté en août, le soya en septembre. La récolte de maïs a commencé très tôt cette année et en cette mi-novembre, c’est la dernière journée du marathon.

Il ne reste que quelques coups de batteuse, rien pour en faire une journée complète. Même pas besoin de se préparer des boîtes à lunch! Ce soir, on soupe à la maison, avec un bon steak sur l’BBQ pour fêter la fin des récoltes.

Nos trois filles sont prêtes à partir au champ, mais leur papa, notre bras droit Martin et moi, on n’est pas pressés de décoller. On veut faire durer le plaisir! C’est toujours ainsi quand arrive la fin de la récolte. On devient nostalgique. Toute bonne chose a une fin, mais on dirait qu’on ne veut pas que ça s’arrête.

C’est un départ! La moissonneuse-batteuse cueille les derniers 12 rangs de maïs. De sa trémie, les grains passent au chariot à grain, qui retourne aussitôt à la ferme. Le maïs fait ensuite son chemin dans de longues vis sans fin, pour terminer en descendant dans les silos.

En peu de temps, c’est terminé. On prend la photo traditionnelle au champ, pour mettre dans notre album photos de la saison. On rapporte tout l’équipement à la shop et c’est là qu’on prend un petit shooter en l’honneur de mon beau-père, celui qui a fondé notre ferme.

Corvée de nettoyage

La récolte terminée, un autre rythme de travail s’installe. Les équipements seront soufflés, puis lavés de l’extérieur et à l’intérieur. Les machines seront rangées chacune à sa place, certaines seront préparées pour leur nouvelle mission hivernale.

Je rends hommage à mon équipe qui fait le gros du travail de terrain. Comme dans une équipe de hockey, chaque membre a un rôle à jouer, même si tout ne semble pas toujours organisé.

La cohésion et la communication sont essentielles, tout comme sur la glace où chaque joueur doit être conscient des actions des autres pour réussir en équipe. L’agriculture est un métier exigeant qui demande du dévouement et une grande passion.

Vous me direz: « Toi, Sandra, tu fais aussi partie de l’équipe! » Bien certainement! Je ne reste pas derrière le banc comme un coach de hockey! Comme ma mère m’a souvent mentionné, derrière un grand homme, y’a une grande femme! Bon, je ne suis pas particulièrement grande sur mes deux jambes, mais je suis bien capable d’accomplir de grandes choses, surtout bien entourée comme je le suis!

Le chapitre des récoltes est complété, mais le livre n’est pas terminé. Il reste en masse de rattrapage à faire au bureau: gestions des documents, organisation des ressources, suivis des ventes et planification des prochaines étapes.

Je ne m’en plains aucunement. Nous avons eu une météo favorable qui a fait toute la différence, surtout cet automne. Ce fut une belle saison, que je n’oublierai pas. Trop souvent, nous sommes tellement concentrés sur l’avenir pour apprécier le fait que nos prières ont été exaucées. S’il a fait beau, c’est parce qu’on l’avait demandé au bon Dieu.

