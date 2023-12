Un grand succès pour le 40e anniversaire d’Agricom

« La soirée a été une belle célébration et de belles retrouvailles entre anciens artisans, rédacteurs et collaborateurs du Journal Agricom », affirme Jonathan Blouin, président du CA d’Agricom et spécialiste en SEO et publicité web à KB média à Casselman. « Malgré la crise qui secoue actuellement l’industrie des médias, on voit qu’Agricom est apprécié de ses lecteurs et partenaires et fermement ancré dans son milieu, en Ontario français. »

Afin de promouvoir davantage le journal Agricom et de se familiariser avec le numérique, Phil Ryan, conseiller en sécurité financière et propriétaire à Co-operators à Embrun suggère ceci: « Agricom est le lien être là communauté agricole, abonnez-vous à l’infolettre et demandez un iPad pour Noël, demandez à vos petits enfants de vous donner un cours. »

Pascale de Montigny-Gauthier, rédactrice en chef à Agricom, PDG et fondatrice de Mon agence de comm ajoute: « Je suis satisfaite de notre célébration, les pionniers étaient parmi nous malgré quelques absences dues aux récoltes non terminées. »

Remercions nos précieux partenaires : Phil Ryan, Sandra Clément, André Chabot, André Dumont, Jonathan Blouin, Renée-Claude Goulet, Dianne Paquette, Jocelyne Lévesque, Nadia Carrier, Pascale de Montigny-Gauthier, Mireille et Marcel Rheault de la distillerie Rheault, Emmanuelle Samson et Michel Villeneuve des Vergers Villeneuve, Sylvain Cheff et Nathalie de Sylvain Cheff construction, Éric Dubois et Patrick Mainville du collège La Cité, Louis Racine et son groupe musical, Desjardins, MLS Assurance, l’UCFO, L’AFO, le verger Rouge Pomme ainsi que le service traiteur Les Fins Becs.

Une soirée festive, chaleureuse et prometteuse qui a su inévitablement se démarquer auprès des 120 personnes présentes afin de venir célébrer le journal Agricom et sa communauté agricole Franco-Ontarienne. Espérons que le succès d’Agricom puisse se perpétuer dans le temps en continuant d’apporter une voix aux agriculteurs et aux agricultrices francophones de l’Ontario.

IJL – Réseau.Presse – Agricom