Marc Dumont, ex-enseignant et fièrement représentant de la communauté agricole

Originaire d’Ottawa, Marc Dumont a toujours été très impliqué dans la communauté agricole du Témiskaming, ou il s’est établi il y a plus de 40 ans. Ayant fait carrière dans le domaine de l’enseignement pendant plus de 31 ans, il a été très près des agriculteurs et de leurs familles. « Je ne connaissais pas suffisamment l’agriculture, mais je connaissais très bien la communauté comme les parents et les jeunes […]», commente-t-il.

Il y a environ une quinzaine d’années, Agricom avait d’abord approché son fils André Dumont afin de contribuer au journal. Puisqu’il n’était pas disponible, il leur a dit : « téléphonez à mon père ! C’est comme ça que j’ai commencé à écrire pour Agricom en tant que pigiste pour le nord de l’Ontario. »

L’agriculture représente pour lui une grande richesse, et ce, spécialement au sud de la région du Témiscaming ontarien là où il habite, entouré de fermes. Il a lui-même élevé des moutons et des abeilles. Il se passionne aujourd’hui pour la culture d’ail.



Marc Dumont est impressionné par l’immense fertilité des terres de sa région d’adoption. « Les cultivateurs d’ici ont appris à se servir de l’hiver de façon très positive en adaptant leur savoir-faire », raconte-t-il. « Les récoltes sont de qualité supérieure contrairement aux autres régions. »

Une figure importante pour Agricom, Marc Dumont a de quoi être fier d’avoir mis sa plume au service de la communauté agricole Franco-Ontarienne.