AgriMentor : un service de mentorat pour cultiver le leadership féminin dans l’agriculture

AgriMentor met en place un réseau de mentorat exclusivement composé de femmes expertes dans le domaine agricole. Cette initiative novatrice vise à répondre aux besoins spécifiques des femmes en agriculture à l’échelle nationale, qu’elles soient francophones ou anglophones, favorisant ainsi l’engagement de l’UCFO envers la diversité et l’inclusion. Chaque mentorée inscrite au programme pourra profiter de l’accompagnement d’une mentore chevronnée avec plusieurs années d’expérience dans le secteur agricole, forestier ou agroalimentaire. Les participantes obtiendront un suivi individualisé pendant six mois, avec des rencontres mensuelles organisées virtuellement, renforçant ainsi la portée nationale du programme et encourageant le partage d’expériences au-delà des frontières géographiques pour briser l’isolement.

AgriMentor cible un public diversifié de femmes actives dans le secteur agricole, notamment les agricultrices, entrepreneures agricoles, conjointes de producteurs, ouvrières agricoles, professionnelles en transition de carrière ou collaborant étroitement avec les agriculteurs, ainsi que des étudiantes en agriculture.

Pour l’UCFO, le mentorat offre un cadre idéal pour le partage de connaissances, l’encouragement de la croissance professionnelle et la consolidation de la présence des femmes dans le monde agricole. La présidente de l’UCFO, Renée-Claude Goulet, souligne la nécessité de développer des stratégies pour soutenir les femmes, en particulier dans un secteur traditionnellement masculin. « Il est important d’appuyer les femmes entrepreneures dans leurs défis du quotidien. AgriMentor permet d’appuyer les candidates dans leur développement professionnel et personnel, et permet de renforcer leur confiance en elles. »

Bien que le nombre d’exploitantes agricoles au Canada ait augmenté pour la première fois en trente ans selon les derniers chiffres du recensement de l’agriculture de 2021, elles ne représentent que 30% de la population agricole canadienne. Les femmes en agriculture continuent toutefois de faire face à des défis tels que la crédibilité et le pouvoir de négociation, la conciliation travail-famille et l’accès aux ressources. AgriMentor aspire à surmonter ces obstacles en offrant un accompagnement personnalisé et en fournissant des opportunités de réseautage.

Le programme vise également à aider les mentorées à clarifier leurs objectifs, à envisager différentes perspectives, tout en respectant leur autonomie décisionnelle. Pour Amélie Mainville-Nadon, directrice nord-américaine des services techniques laitiers chez Purina/Cargill et engagée dans le domaine agricole depuis de nombreuses années, c’est un honneur de soutenir les femmes de son secteur en tant que mentore dans le programme. « Mon but est d’encourager les femmes dans l’atteinte d’un équilibre qui sera sans stéréotype, promouvoir l’acceptation de leurs postes et fonctions sans culpabilité et vaincre l’idéalisme du producteur autant que la productrice dans la communauté. »

En plus de briser l’isolement en milieu rural, AgriMentor offre la possibilité d’élargir le réseau professionnel des participantes. La collaboration continue entre l’UCFO et les Agricultrices du Québec, dans le cadre du programme Dimension E, où s’inscrit AgriMentor, marque une avancée majeure dans le soutien du leadership féminin dans le secteur agricole. Ce service de mentorat est possible grâce à un financement d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada. AgriMentor, en proposant un mentorat individuel, fournit un environnement propice à l’échange de connaissances, à la stimulation de la croissance professionnelle et à l’affirmation de la présence des femmes dans le domaine agricole.

Pour en savoir plus sur le programme AgriMentor et devenir mentore ou mentorée, visitez https://ucfo.ca/agrimentor/.



IJL – Réseau.Presse – Agricom