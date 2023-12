Vie rurale Repos ou non pendant les fêtes pour les agriculteurs?

Mélissa Gélinas

La période des fêtes approche à grands pas ce qui signifie que c’est également le temps des festivités pour les agriculteurs et pour les agricultrices. Des projets, des activités ou même simplement du repos font partie des différentes façons de célébrer Noël et le Nouvel An pour ces travailleurs de la terre.

