Appelez les pompiers, ils vont vous rassurer!

Moi : ben franchement, tu aurais pu y expliquer un peu! Tsé, faire de l’agvocacy pour qu’il comprenne! On sèche du grain, penses-tu vraiment qu’il a compris de quoi? On n’est pas après faire cuire du pop corn!

Mon mari : oh non! Y’a pas de quoi vous inquiéter. On sèche du grain, tout est sous contrôle.

photo : Sandra Clément

Séchage ultramoderne

Mais qu’est-ce que ça fait un séchoir à grains? Les grains, comme ceux du maïs, contiennent une certaine humidité qui doit être réduite. Le séchoir permet donc de faciliter le processus de séchage en contrôlant les conditions d’humidité et de température afin de garantir une conservation optimale des grains dans les silos d’entreposage.

Il existe différents types de séchoirs à grains, allant des séchoirs en plein air comme les cribs à maïs d’autrefois aux séchoirs mécaniques ultramodernes d’aujourd’hui. Le nôtre fonctionne au gaz naturel et il se contrôle à partir d’une application mobile.

Cette application s’appelle le WatchDog et ce n’est pas pour rien! S’il y a un problème et qu’une alarme doit nous être envoyée, c’est le son d’un chien qui aboie qui retentit! Disons que quand on entend un aboiement la nuit, on se lève pas mal plus vite que quand ça sonne à la porte!