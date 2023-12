Noël arrive, y’a encore du maïs dans les champs!

Chez nous, la récolte de maïs est terminée depuis le début décembre. Mais il reste encore beaucoup de maïs debout au champ dans l’Est ontarien. Qu’est-ce qui se passe?

Oui, oui, il neige sur le maïs qui est encore au champ! Coup donc, les fermiers sont-ils devenus paresseux à l’approche de Noël? Premièrement, laissez-moi vous dire que ce maïs-là n’est pas perdu. Il va continuer à sécher et dès que le vent aura balayé la neige sur les épis et que le sol sera un peu plus gelé, il pourra être récolté. Récolter avec la batteuse qui roule sur la neige? Pas de problème! Ça donne du très bon maïs, qui coûte moins cher à sécher. J’ai déjà vécu des récoltes qui se sont terminées en janvier, même en février. Comme il m’arrive de dire : ce n’est pas mon premier BBQ!

photo : Sandra Clément Ce qui se passe cette année, c’est que la récolte est tellement abondante que les silos des producteurs et des acheteurs sont pleins jusqu’aux bouchons. Ça fait que le maïs reste au champ plus longtemps que prévu. La tenue des plants est bonne cette année, alors on n’a pas à s’inquiéter. Chez nous, au fil des ans, nous avons tranquillement agrandi notre capacité d’entreposage. Nous avons aussi un séchoir à grains plus performant. Donc finir avant Noël devrait être possible la plupart des années. Terminer en beauté Je ne sais pas comment les autres producteurs vivent la fin des récoltes, mais pour moi, c’est toujours un moment spécial, que la récolte ait été bonne ou pas! Je ne peux pas manquer la dernière passe de la moissonneuse-batteuse. Si je ne suis pas dans un buddy seat en tracteur avec une de mes filles, je suis au volant de mon tracteur et j’accompagne mon mari qui pilote la batteuse. On finit ensemble une autre saison!

Depuis au moins 20 ans, je n’ai jamais manqué ce moment symbolique où la batteuse n’a tout d’un coup plus rien à avaler. Les tracteurs se rendent au plan de séchage avec leurs derniers lots de maïs. Pis là, là on court ouvrir la porte de la shop pour faire rentrer la batteuse! C’est là que le marathon se termine! Envahie par la satisfaction et la fierté, ça me fait comme une boule en dedans. J’ai la gorge serrée, les yeux pleins d’eau (je suis une grande sensible). Je me sens tellement fière de nous! La fin des récoltes, c’est la fin de mois de dur labeur, de patience, de casse-têtes et d’inquiétudes. Le fruit de nos efforts est enfin récolté. Quel bonheur que de voir le visage plein de satisfaction chez mes enfants et nos employés. Dame Nature nous a mis les nerfs à l’épreuve jusqu’aux derniers grains à récolter! OUFFFF, soulagement!